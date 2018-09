Lutz Caspers eilt schnellen Schrittes durch das Moebus-Stadion in Richtung Wurfanlage. Der Leichtathlet des TV Alzey ist spät dran, dabei hat er Großes vor. In der rechten Hand hält er einen herkömmlichen Leichtathletik-Hammer, links ein Sportgerät mit einem deutlich kürzeren Stahldraht. Dabei handelte es sich um ein Wurfgeschoss, das beim Gewichtwurf verwendet wird. In seiner Altersklasse M75 gehört Caspers in dieser Disziplin zu den Besten der Welt und hatte sich deshalb für den Werfertag des VfL Bad Kreuznach eine Welt-Jahresbestleistung vorgenommen.

„Auf seine Bitte hin haben wir unser Angebot um die Disziplin Gewichtwurf erweitert“, berichtete Peter Ovie, der Organisationsleiter. Kugel, Hammer, Speer und Diskus gehören zum Standardprogramm der Traditionsveranstaltung. Da aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (457 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.