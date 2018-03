Steffen Uebel wiederholt Vorjahreserfolg beim Silvesterlauf in Mörschied

Zum 34. Mal wurde auf dem Sportgelände des TuS Mörschied der traditionelle Silvesterlauf gestartet. Nicht nur aus dem Kreis Birkenfeld reisten ambitionierten Läufer und Hobbysportler an, um sich auf den unterschiedlichen Lauf- und Walkingstrecken zu messen. Die weiteste Anreise hatte die Siegerin Catherina Bayer-Klier in der Altersklasse W40 über 10 000 Meter vom TV Herxheim aus der Südpfalz.

Kurz nach dem Start der Mittelstrecke beim Silvesterlauf in Mörschied. Noch ist Pascal Stieh, der Kapitän der Bezirksliga-Fußballer des TuS Mörschied (links), vorne. Doch der spätere Sieger Lutz Kohlhaas (Nummer 610) hat den Überholvorgang schon eingeleitet.

Foto: Joachim Hähn

Das unbeständige Wetter der letzten Tage sorgte dafür, dass die angepeilten 200 Teilnehmer nicht erreicht wurden. Yvonne Hanß, vom TuS Mörschied und Wettkampfleiterin des Silvesterlaufs, meinte: „Bis zum Meldeschluss lagen ungefähr hundert Meldungen vor. In der Regel gibt es aber 50 bis 60 Nachmeldungen.“ Sie hatte recht, insgesamt gingen 153 Athleten auf die unterschiedlichen Strecken. Damit war die Wettkampfleiterin sehr zufrieden und freute sich auf die Wettkämpfe.

Pünktlich um 11.40 Uhr machten sich die Schüler und Schülerinnen in den Altersklassen U10 bis U16 auf die 1200-Meter-Strecke. Insgesamt 17 Starter und Starterinnen kämpften sich auf der, durch den starken Schnee und Regen, sehr tiefen und matschigen Strecke ins Ziel. Die Strecke verlief wir im vergangen Jahr durch die Kulissen der Karl-May-Festspiele. Die meisten Kinder schickte das LAZ Birkenfeld ins Rennen. Lilo Hartenberger, Betreuerin der jungen Läufer und Läuferinnen stellte fest: „Das hat Tradition bei uns und macht den Kindern immer wieder Spaß.“ Schnellster Läufer bei den Jungen war Tim Leyser vom LAZ Birkenfeld. Bei den Mädchen gewann Jana Kirst vom TuS Kleinich, die anschließend auch noch den 3000-Meter-Lauf der weiblichen Jugend gewann.

Nachdem alle Kinder wohlbehalten ins Ziel kamen, kündigte Moderator Heinz Hofmann, in gewohnter Manier mit viel Fachwissen, den Hauptlauf über 10 000 Meter an. Es gingen insgesamt ungefähr hundert Läufer an den Start. Unter ihnen auch Vorjahressieger Steffen Uebel vom LAZ Birkenfeld, momentan stärkster Langstreckenläufer im Kreis Birkenfeld, der somit stark favorisiert war. Für die LG Idar-Oberstein startete Nachwuchstalent Maurice Machwirth hoch motiviert. Zu diesem Duo gesellte sich noch Thomas Koch vom Ausdauerteam.de Morbach. Mit einem Vorsprung von 1:30 Minuten vor dem Zweitplatzierten Thomas Koch, konnte Steffen Uebel seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Nach dem Rennen erklärte er: „Die Strecke war in einem sehr guten Zustand, zwar etwas rutschiger als sonst, aber sehr schön zu laufen. Mit dem Rennverlauf bin ich voll und ganz zufrieden. Meine Taktik ging ganz auf.“ Als Dritter kam Maurice Machwirth nach 38:28 Minuten ins Ziel. Die Frauenkonkurrenz konnte Lisa Lang vom Idarer TV mit einer tollen Zeit von 44:51 Minuten für sich entscheiden. Nach dem Rennen strahlte sie: „Ich bin sehr zufrieden mit der Zeit. Durch den verlegten Start konnte ich etwas Schwung in den ersten Anstieg mitnehmen. Die Strecke war super, trotz des vielen Schnees und Regens über die Woche.“

Pünktlich um 12.10 Uhr gingen 32 Läufer und Läuferinnen auf die 3 000-Meter-Strecke. Hier konnte sich Lutz Kohlhaas von der Spvgg Wildenburg deutlich, mit einer Zeit von 11:18 Minuten, durchsetzen. Nach dem Rennen resümierte er: „Mit der Zeit kann ich sehr zufrieden sein. Für die kommenden Rennen bin ich bestens vorbereitet.“ Nach Jana Kirst vom TuS Kleinich, die die Altersklasse WJ U18-20 gewann, kam Susanne Schwab von der LG Idar-Oberstein als schnellste Frau ins Ziel und gewann die Altersklasse W 50.

Nach der Veranstaltung atmete Wettkampfleiterin Yvonne Hanß erst einmal tief durch, ehe sie sagte: „Es war wieder eine gelungene Veranstaltung. Ich danke den vielen Helfer und Helferinnen, die als Streckenposten zur Verfügung standen und die Strecke in einen guten Zustand brachten. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.“

Von unserer Mitarbeiterin Laura Elges