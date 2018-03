Laufliga: Nelson Rück krönt Aufholjagd

Kreis Bad Kreuznach. Spannender geht es nun wirklich nicht! Mit fünf Punkten Rückstand war Nelson Rück von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach in den Endspurt der Bad Kreuznacher Lauf-Liga gegangen.

Durch seinen zweiten Platz beim Silvestercross auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg schob sich der Liga-Sieger des Jahres 2016 bis auf einen Zähler an den führenden Stefan Wurdel (Soonwaldkeiler/67 Punkte) heran und zog zugleich am zweitplatzierten Martin von Roeder (LDR Bad Kreuznach/66) vorbei. So kam es beim Waldböckelheimer Silvesterlauf zum Showdown – allerdings nur zwischen den ersten beiden, da von Roeder in Waldböckelheim nicht antrat und somit die Liga auf dem Bronzerang abschloss.

In Waldböckelheim krönte Rück seine Aufholjagd. Er war exakt eine Minute schneller als Wurdel und bekam für seinen Sieg auf der 5000-Meter-Distanz 15 Punkte gutgeschrieben, während Wurdel als Zweiter drei Zähler weniger erhielt. Damit hatte der Lauffreund in der Endabrechnung zwei Punkte mehr auf dem Konto und im Liga-System erneut die Nase vorn. „Mir war klar, dass es knapp wird. Aber nachdem es in Bad Kreuznach gut gelaufen war, war ich doch zuversichtlich“, verriet Rück. Er hatte sich erst ab dem Spätsommer, nach der Bahn-DM, auf die Lauf-Liga konzentriert. „Ich wusste, dass es rechnerisch noch möglich, aber unwahrscheinlich ist“, erklärte der 19-Jährige. Zumal der Wißberglauf in Sprendlingen, bei dem er vorne gewesen war, wegen Problemen mit der Zeitmessung nicht in die Wertung einfloss und der St. Martins-Cross in Bingen ganz ausfiel.

Während es bei den Männern bis zum Schluss spannend blieb, stand in Zane Grike (Lübbers-mpt) die Siegerin der Frauenkonkurrenz schon frühzeitig fest. An Silvester baute die Mainzerin ihren Vorsprung auf 120 Zähler aus, dahinter folgten Vorjahressiegerin Iris Walter (TV Meisenheim/101) und Marie-Louise Böhler (54) von den Lauffreunden. „Die Lauf-Liga ist eine schöne Sache. Ich versuche auf jeden Fall, die Serie auch im nächsten Jahr mitzulaufen“, kündigte die Gewinnerin an. tip