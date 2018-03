Kai Kazmirek will unbedingt zur Heim-EM

Die Leichtathleten haben in diesem Jahr vor allem das Berliner Olympiastadion im Blick. Anfang August werden dort die kontinentalen Titelkämpfe ausgetragen. Für die deutschen Werfer, Springer und Läufer ist es nicht irgendeine Europameisterschaft, wie sie alle zwei Jahre über die Bühne geht, es ist die EM im eigenen Land. „Ein Highlight überhaupt in meiner Karriere“, sagt Zehnkämpfer Kai Kazmirek aus St. Sebastian. Die gerade anlaufende Hallensaison ist für den Athleten der LG Rhein-Wied nur eine „Hinführung zum Sommer“.

Da soll es hingehen: Kai Kazmirek möchte die Leichtathletik-Europameisterschaft im August in Berlin als Aktiver erleben.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Daran ändert auch die Anfang März in Birmingham anstehende Hallen-Weltmeisterschaft nichts. „Eine Medaille wäre gut und schön – aber auch nicht mehr“, stuft Kazmirek den Höhepunkt des Winters geringer ein. „Wettkampfluft schnuppern“, formuliert es sein Trainer Jörg Roos. „Ich gehe davon aus, dass er mit seinem Leistungsniveau die Qualifikation schaffen sollte. Wenn nicht, würde in der Vorbereitung etwas schieflaufen“, ergänzt Roos. So haben die Hallensaison und die WM auch die Funktion eines Gradmessers für den Trainingsstand im Hinblick auf den Sommer.

Schnelligkeit und Stabhochsprung

Alles ist auf den 7. und 8. August ausgerichtet, wenn bei der Europameisterschaft im Zehnkampf um Edelmetall gerungen wird. Das gilt natürlich und in erster Linie für das Training. „Schnelligkeit und Stabhochsprung“, erklärt der 26-jährige Vielseitigkeitsathlet, seien die Trainingsschwerpunkte in dieser Saison. Beides gehörte bislang nicht zu den Schwächen Kazmireks, eher im Gegenteil. „Aber wir wollen noch ein Stück weiterkommen“, sagt Trainer Roos. Alles sei eingebettet in den übergreifenden Vier-Jahres-Plan bis zu den Olympischen Spielen 2020 in der japanischen Metropole Tokio.

Momentan absolviert der Dritte der WM des vergangenen Jahres insgesamt zwölf Trainingseinheiten pro Woche, darunter zwei in Leverkusen, wo er beim früheren Bundestrainer Jörn Elberding Stabhochsprung trainiert, und meist eine weitere in Wattenscheid, um bei Miroslaw Jasinski an Kugelstoß und Diskuswurf zu feilen. „Den Rest mache ich in Neuwied und in Koblenz“, so Kazmirek. Mit Einschränkungen. „Wir haben immer wieder Schwierigkeiten, im Laufschlauch in der Koblenzer Halle trainieren zu können“, erklärt Jörg Roos. Daher müssten sie auch für andere Trainingseinheiten häufig nach Leverkusen ausweichen.

Training auf Mauritius

Solche Engpässe gibt es bei den Trainingslagern eher selten, auch wenn die bevorzugte Anlage im südafrikanischen Stellenbosch noch wegen Renovierungsarbeiten gesperrt ist. Daher wurde das erste Trainingslager des Mehrkampf-Bundeskaders im November auf Mauritius abgehalten. Gut drei Wochen war Kazmirek auf der Insel im Indischen Ozean. „Sehr gut“, lautet sein kurzer Kommentar. Er hat als Mitglied des Olympiakaders des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) den großen Vorteil, dass ihm die Trainingslager komplett finanziert werden. Im März, nach Abschluss der Hallensaison, soll es aber dann doch nach Stellenbosch gehen. „Keine Zeitverschiebung, Wettergarantie, kurze Wege, toller Kraftraum, Eisbecken, gut ausgestatteter Sportplatz, günstiges Essen“, zählt Kazmirek die Vorteile auf. „Alles optimal.“ In seine kurze Hallensaison will er am 26. Januar beim ISTAF Indoor in Berlin über 60 Meter Hürden starten, nach ein paar weiteren Tagen Trainingslager, diesmal auf Teneriffa. Am ersten Februar-Wochenende folgt der Hallen-Siebenkampf in Tallinn, wo sich der Polizeikommissar für die Hallen-WM vom 1. bis zum 4. März in Birmingham qualifizieren möchte. Bei der deutschen Hallenmeisterschaft am 17. und 18. Februar in Dortmund ist ein Start im Hürdensprint und möglicherweise auch im Stabhochsprung geplant.

Bei der Hallen-WM gibt es zwölf Startplätze im Siebenkampf der Männer: Fünf für die Ersten der Zehnkampf-Weltrangliste 2017, fünf für die Besten der Hallensaison 2018, ein Ticket wird per Wildcard vergeben, und ein weiteres gibt es für den Sieger der World Combined Events Challenge 2017 des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF – das ist der WM-Zweite Rico Freimuth vom SV Halle. In der Weltrangliste des vergangenen Jahres ist Kazmirek Sechster, also muss er beim Siebenkampf in Tallinn in die besten fünf in der Welt rutschen und zugleich bester Deutscher werden, da insgesamt pro Nation nur zwei Teilnehmer möglich sind.

Bei der Weltmeisterschaft 2009 in Berlin saß Kai Kazmirek als Zuschauer im Olympiastadion, wo er ein Jahr zuvor Deutscher U 18-Meister im Hochsprung geworden war. „Es war atemberaubend“, erinnert er sich an das Topereignis. „Ich habe mir schon als Jugendlicher gewünscht, das auch mal zu erleben.“

Diese Chance hat Kai Kazmirek nun in diesem Jahr. Die Europameisterschaft im August ist wahrscheinlich die einzige Gelegenheit in seiner Karriere, eine internationale Meisterschaft im eigenen Land zu bestreiten. Ende Mai steht dazu beim Mehrkampfmeeting in Götzis der erste Qualifikationswettkampf auf dem Programm.

Von unserem Mitarbeiter Wolfgang Birkenstock