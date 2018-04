Nach lediglich zwölf Monaten nimmt Trainer Veit Waldgenbach schon wieder Abschied vom Handball-Rheinlandligisten HSG Bad Ems/ Bannberscheid. Berufliche Gründe zwangen den nüchternen Kopfmenschen aus Urbar zu diesem Schritt. „Ich könnte meinen eigenen Ansprüchen, die ich an dieses Amt stelle, nicht mehr gerecht werden, da ich schlicht und ergreifend nicht mehr die Zeit habe. Und da ich etwas, wenn ich es mache, richtig machen will, musste ich schweren Herzens diese Entscheidung so fällen“, so Waldgenbach, der seinen „Ausstand“ am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Silberauhalle beim „Endspiel um Platz drei“ gegen die HSV Rhein-Nette gibt.

Setzen die Kombinierten aus Kurstadt und Westerwald-Dorf ihre fantastische Heimserie fort und gewinnen auch das elfte und letzte Match der Saison vor eigenem Publikum, dann haben sie den „Bronzerang“ aufgrund ...

Lesezeit für diesen Artikel (236 Wörter): 1 Minute, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.