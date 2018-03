Aus unserem Archiv

Bannberscheid

Der Start ins Jahr 2018 ist den Handballerinnen des TuS Bannberscheid mit dem guten Pokalauftritt gegen Oberliga-Spitzenreiter HSG Hunsrück am vergangenen Sonntag geglückt, nun geht es für sie in der Rheinlandliga wieder um Punkte. Am Samstag ist die Mannschaft um Spielertrainerin Melanie Knapp ab 15 Uhr beim TV Bassenheim II zu Gast, die in der Tabelle zwei Plätze hinter den Westerwälderinnen auf Rang Platz vier liegen.