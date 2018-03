Chancenlos war die in Minimal-Besetzung angetretene Reserve des TuS Holzheim bei ihrer 22:33 (10:17)-Niederlage beim Landesliga-Absteiger TSG Ober-Eschbach. Lediglich acht Ardecker Akteure standen auf dem Spielberichtsbogen, sodass es in der Albin-Göhring-Halle von Beginn an für die Holzheimer lediglich darum ging, sich einigermaßen aus der Affäre zu ziehen und die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten.

In der Anfangsphase gelang dies zunächst recht gut, Talent Moritz Rompel verkürzte nach rund zehn gespielten Minuten auf 6:5. Der TuS nahm die körperlich haushoch überlegenen TSG-Angreifer an die kurze ...

Lesezeit für diesen Artikel (241 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.