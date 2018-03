Beim akut abstiegsgefährdeten früheren Oberligisten TV Moselweiß gibt Handball-Rheinlandligist HSG Bad Ems/Bannberscheid am heutigen Samstagabend ab 19.30 Uhr seine Visitenkarte ab. Das Team des Trainergespanns Veit Waldgenbach und Tim Schmitt muss sich auf das Knacken einer härteren Nuss einstellen als das nackte Tabellenbild möglicherweise suggerieren könnte. „Sie brauchen jeden Punkt und haben sich noch längst nicht aufgegeben“, rechnet Waldgenbach mit bissigen Moselweißern, die zuletzt in der heimischen Sporthalle der Julius-Wegelerschule die hoch gehandelte HSG Mertesdorf-Ruwertal beim 26:26 am Rand einer Niederlage hatte.

Überhaupt: Das Gros seiner bisher acht Zähler hat der TVM vor eigenem Publikum geholt. „Moselweiß habe ich seit jeher als sehr heimstark in Erinnerung. Gewinnen sie gegen uns, dann bleiben ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.