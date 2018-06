Der lange, steinige Qualifikationsweg für die überbezirklichen Spielklassen geht für die B-Jugendhandballer des TuS Holzheim am Sonntag im Hanauer Stadtteil Steinheim in die nächste (und möglicherweise letzte) Runde. Nachdem sich das Team von Heiko Ohl bei den bereits absolvierten Turnieren sehr gut präsentiert hatte, wollen die vielversprechenden Talente von der Burg Ardeck nun in drei weiteren Partien gegen den SV Erbach (10.50 Uhr), die HSG Hanau (12.50 Uhr) und den TuS Griesheim (14.50 Uhr) daran anknüpfen. „Das werden wieder drei richtig schwierige Aufgaben, aber die Jungs haben bewiesen, was in dieser Mannschaft steckt“, ist Trainer Ohl guter Dinge.

Die direkte Qualifikation für die Oberliga schafft nur der Gruppensieger. Die Zweiten der vier Gruppen spielen bei einem weiteren Turnier die verbleibenden Oberligaplätze aus, die Dritten sind für die Landesliga ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.