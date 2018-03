Bezirksoberliga: Holzheims Reserve muss am Donnerstagabend bei Mitkonkurrent MSG Niederhofheim/Sulzbach auf der Hut sein

Nach einem überragenden Saisonstart in der Handball-Bezirksoberliga geriet der Express der zweiten Welle des TuS Holzheim zuletzt etwas ins Stocken. Lediglich ein Zähler sprang für die Sieben von Trainer Christian Bittkau bei den jüngsten drei Partien heraus.

Und da es aufgrund der für die hessischen Vereine ungünstigen Konstellation in der 3. Liga Ost drei Etagen tiefer bis zu fünf (!) Absteiger treffen kann, müssen die Ardecker wieder verstärkt auf der Hut sein und umgehend punkten. Am besten gleich am Donnerstagabend, wenn es ab 20 Uhr in der Liederbachhalle gegen die MSG Niederhofheim/Sulzbach geht – einem der unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um einen der begehrten Plätze „über dem Strich“. Es muss abgewartet werden, ob die Holzheimer wieder ihre personellen Möglichkeiten – unter anderem ihre U 23-Talente aus dem Landesliga-Kader – komplett ausschöpfen können. Sollte dies gelingen, dann dürften die Chancen des Bittkau-Teams, Zählbares aus dem Frankfurter Umland mit an die Burg Ardeck zu bringen, nicht schlecht stehen. stn