Paukenschlag im Abstiegskampf: In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schickte der bis dato Tabellenletzte SG Gösenroth/Laufersweiler den Favoriten und Tabellendritten SV Zweibrücken mit 26:23 (13:10) auf die Heimreise. Um dem Abstieg zu entrinnen, muss die SG Drittletzter werden, denn nach dem Abstieg des TV Hochdorf aus der 3. Liga Süd gibt es zwei Absteiger in der Oberliga. Nun hat Gösenroth am finalen Spieltag noch die Chance die Oberliga zu halten: Ein eigener Sieg beim HV Vallendar und eine Niederlage von der TSG Friesenheim II gegen den TV Offenbach würden zur Rettung reichen.

Zweibrückens Trainer Axel Koch hatte so eine Vorahnung: „Wenn wir hier mehr als 25 Tore kassieren, verlieren wir“, warnte er sein Team bereits vor dem Anwurf. Genauso sollte es kommen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (365 Wörter): 1 Minute, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.