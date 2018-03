17 Tore: Aline Mühlbauer ist nicht zu stoppen

Toller Spieltag für die regionalen Vereine in der Handball-Rheinlandliga der Frauen – und vor allem war es ein toller Spieltag für Aline Mühlbauer.

Toller Auftritt: Aline Mühlbauer warf 17 Tore beim 33:20 der HSG Kastellaun gegen Mertesdorf.

Foto: Frank Beil

HSG Kastellaun/Simmern – HSG Mertesdorf-Ruwertal 33:20 (13:10). Der dritte Kastellauner Saisonsieg trug einen Namen: Aline Mühlbauer. Sie warf sagenhafte 17 Treffer und erledigte Mertesdorf im Alleingang. Damit hat Mühlbauer nun 75 der 210 HSG-Tore markiert und ist mit einer Quote von 8,33 Treffern pro Spiel auf Augenhöhe mit den Top-Torjägerinnen Derya Akbulut (Engers) und Christina Ring (Bassenheim II). In der Vorsaison traf Mühlbauer in 10 Partien „nur“ 26 Mal. Die Leistungsexplosion erklärt ihr Trainer Daniel Fellenzer: „Aline ist 19 und kommt aus der A-Jugend. Nach dem kompletten Umbruch vor der Saison musste sie Verantwortung übernehmen. Das macht sie gut, gegen Mertesdorf hat alles bei ihr gepasst. Die ganze Mannschaft entwickelt sich aber prima, das war so nicht zu erwarten. Wir liegen nun über Soll.“

Kastellaun: Luth, Kleintitschen – Gerlach, A. Mühlbauer (17/4), Mähringer-Kunz (7), Löwen, Wolf-Mühlbauer (1), Stemann (1), Gaines (2), Emmel (4), Klippel (1), Emmerich.

VfL Hamm – HSG Hunsrück II 25:34 (15:20). Klarer Sieg für das Team von Martin Bach beim Schlusslicht. Der Lohn ist der Sprung auf Platz drei. Stark: Youngster Nina Lammersmann mit zehn Treffern. Am Sonntag steht für die HSG II der Hit gegen Engers an.

HSG II: Wolf, Marx – Schug (5/3), Lammersmann (10), Endel (2), Mohr (8), Schirokich (1), Wagner, Fey (3), Neu (2), Bach (2). bon