Emmel ersetzt Mühlbauer als Torjägerin

Die HSG Kastellaun/ Simmern hat in der Handball-Rheinlandliga der Frauen ihren vierten Saisonsieg (alle daheim) eingefahren: Das Team von Daniel Fellenzer und Helge Kleuser bezwang den TuS Daun mit 21:18 (14:10) – und das ohne Aline Mühlbauer.

Tatiana Emmel Foto: Janine Milz

Die 80-Tore-Frau, die rund ein Drittel der HSG-Treffer markiert, fehlte zum ersten Mal in dieser Saison. Dafür sprang Tatiana Emmel in die Bresche – und wie: Als es nach 50 Minuten und dem 16:17-Anschlusstreffer der Daunerinnen so richtig eng wurde, begann die Tor-Show von Emmel. Binnen vier Minuten traf sie viermal in Folge – praktisch ein Hattrick mit Zusatzzahl. Kastellaun zog dank Emmel, die am Ende mit sieben Toren beste Schützin des Spiels war, unaufhaltsam auf 21:16 (54.) davon – die Entscheidung. Durch den vierten Sieg im sechsten Heimspiel hat der Achte Kastellaun (8:14 Punkte) den Siebten Daun (10:14) nun fest im Blick. Am 18. Februar geht es für Kastellaun in Bannberscheid weiter.

Kastellaun: Luth, Kleintitschen – Gerlach, Rau (2), Löwen, Wolf-Mühlbauer, Stemann (4), Gaines (2), Emmel (7/1), Kähne (5/2), Emmerich. bon