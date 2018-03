HSG Hunsrück bändigt Trierer Miezen schnell

Keine Veränderungen im Titelrennen der Handball-Oberliga der Frauen: Während Spitzenreiter FSG Mainz 05/Budenheim II knapp, aber verdient mit 25:24 beim Vierten Marpingen gewann, setzte sich die HSG Hunsrück in Kleinich ohne Probleme gegen die Zweitliga-Reserve der MJC Trier mit 32:19 (19:10) durch.

Viel zu viele Freiheiten gewährte Abstiegskandidat MJC Trier II (in Blau-Schwarz) dem Tabellenzweiten HSG Hunsrück: Das nutzten die Irmenach/Gösenrotherinnen um (von links) Meike Frank und Judith Schmiedebach aus und gewannen vor 250 Fans in der Kleinicher Hirtenfeldhalle 32:19.

Foto: Peter Scherer

Damit hat Mainz II (30:4 Zähler) weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten HSG Hunsrück (27:5), der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft steigt am 17. Februar in der Kleinicher Hirtenfeldhalle zwischen den beiden Titelaspiranten.

Bis dahin sind es noch gut drei Wochen, der Derbysieg gegen die sehr harmlose Trierer Miezen-Reserve dürfte den Irmenach/Gösenrotherinnen nach der Pleite in Püttlingen sehr gut tun. „Das war eine bärenstarke Leistung, mit der wir das Püttlingen-Spiel vergessen lassen haben“, jubelte Trainer Sascha Burg: „Die Mädels haben alle Vorgaben hervorragend umgesetzt, wir kannten jeden Trierer Spielzug, unsere Torfrau hat die Wurfbilder der Gegnerinnen gut einstudiert.“

Nach 13 Minuten und einer 6:0-Serie war die Begegnung beim Stand von 10:3 für die Hunsrückerinnen frühzeitig entschieden. Zudem sah Gäste-Akteurin Jana Kordel die Rote Karte, weil sie HSG-Kreisläuferin Judith Schmiedebach beim Gegenstoß gefoult hatte. Den Konter hatte die rumänische Torfrau Georgiana Martin-Stoleru mit einem perfekten Pass eingeleitet. Ein Mittel, dass die HSG ganz oft nutzte. Allein fünf Vorlagen von Martin-Stoleru nutzte die HSG-Flitzerin Viktoria Hoemann (mit sieben Treffern beste Torschützin des Abends) zu einem Gegenstoßtreffer. „Das war unser Plan, die Außen sollten sofort schnell weglaufen“, meinte Burg. Er ging dank Martin-Stoleru perfekt auf.

„Sie ist mindestens eine Drittliga-Torhüterin“, sagte Triers Trainerin Franziska Garcia: „Ihre Pässe sind punktgenau, sie hat sehr gut gehalten.“ An der 35-jährigen Martin-Stoleru gab es kaum ein Vorbeikommen. Aber die Angriffsleistung ihrer kleinen Miezen wurmte Garcia weniger: „Wir waren null aggressiv in der Abwehr, so kannst du beim Tabellenzweiten nicht auftreten. 19 Gegentore im ersten Durchgang sagen doch alles aus.“ Das Spiel hatte deswegen schnell an Spannung verloren.

Das gilt nicht für den Titelkampf. Die Meinung von Triers Garcia, frühere Juniorennationalspielerin und 2011 mit dem Thüringer HC Deutscher Meister und Pokalsieger: „Das wird sehr eng zwischen Mainz II und Hunsrück. Wenn es die HSG packt, wird die Frage sein, wie drittligatauglich sie sind. Kleinich ist ein kleines, verrücktes Handballdorf, aber 3. Liga ist noch mal was anderes. Auf jeden Fall wird hier im Hunsrück Top-Arbeit geleistet.“

Das gilt vor allem für HSG-Coach Sascha Burg, der mit der TG Konz schon Drittliga-Erfahrungen gesammelt hat, und der natürlich auch die Hunsrückerinnen lieber heute als morgen in die 3. Liga bringen würde. Mit ihm? Dass Burg, der aus Pellingen bei Trier kommt, im Sommer in seine dritte Spielzeit als HSG-Coach geht, davon geht der Vorstand der Hunsrücker stark aus. „Die Voraussetzungen dafür sind gut“, sagt HSG-Geschäftsführer Bernd Everding: „Wir sind in guten und positiven Gesprächen und hoffen, dass unser Trainer uns in den nächsten zwei, drei Wochen auch eine positive Antwort gibt.“ Vielleicht ja nach einem Spitzenspiel-Sieg am 17. Februar (18 Uhr in Kleinich) gegen Mainz/Budenheim II.

Von unserem Redakteur Michael Bongard