Final Four lockt HSG Hunsrück

Kleinich

Erste Aufgabe in 2018 für Oberliga-Tabellenführer HSG Hunsrück: Die Irmenach/Gösenrotherinnen gastieren am Sonntag (15 Uhr) im Viertelfinale des Rheinlandpokals beim Rheinlandliga-Tabellenzweiten TuS Bannberscheid. Mit einem Sieg stünden die Hunsrückerinnen im Final Four.