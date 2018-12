Einmal müssen die Handballer der TuS Kirn in der Rheinhessenliga noch ran, ehe sie sich in einer siebenwöchigen Pause regenerieren können. Die Aufgabe am heutigen Samstag, 20 Uhr, beim TV Bodenheim ist aus zwei Gründen schwierig. Zum einen ist die Personaldecke wieder um einen Spieler geschrumpft. Pascal Marquis hat sich beim Heimsieg über die SG Bretzenheim verletzt. Wegen eines Bänderrisses und Meniskusschadens fällt er möglicherweise bis zum Saisonende aus. „Das ist ein großer Verlust für uns“, sagt TuS-Trainer Igor Domaschenko. „Man hat schon am Samstag gesehen, dass wir den Ausfall nur schwer kompensieren können.“ Leichter verschmerzen können die Kirner das Fehlen von Kevin Gugenheimer, ihres zweiten Torwarts. Domaschenko hofft, auf Julian Sehls zurückgreifen zu können, der wegen Schulterproblemen das Training hat ausfallen lassen.

Zum anderen ist es eine knifflige Prüfung, weil der TV als Dritter eines der Topteams der Klasse ist. „Die Bodenheimer gehören zu den Favoriten“, sagt der Kirner Trainer. „Sie sind ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.