In der Handball-Rheinlandliga hat der TV Welling das kurzfristig anberaumte Wiederholungsspiel gegen die DJK/MJC Trier mit 36:34 (16:19) gewonnen. Durch den Erfolg gegen die Moselaner bewahren sich die Maifelder zumindest eine kleine Chance auf den Klassenerhalt, nachdem sie sich auf den drittletzten Tabellenplatz als Abschlussrang verbessert haben. Ob der Ligaverbleib noch gesichert wird, hängt nun ebenso von der Zahl der Absteiger aus der Oberliga in die Rheinlandliga ab wie davon, ob der Rheinlandmeister HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch über eine Aufstiegsrunde von vier Mannschaften einen der beiden Oberligaplätze ergattert. Irmenach/Kleinich/Horbruch hat das erste Spiel der Runde allerdings gegen Pfalzmeister Eckbachtal mit 22:24 verloren und braucht jetzt zwei Siege, um den Sprung in die Oberliga zu schaffen.

Wellings Trainer Achim Adams sagt: „Wir haben alles getan, um noch im Rennen zu bleiben. Aber es hängt an so vielen Wenn und Abers, dass ich eher davon ausgehe, dass ...

