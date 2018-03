Weibern istAußenseiter

Aus unserem Archiv

Weibern

Handball-Verbandsligist TuS Weibern hat nun drei Wochen durchgeatmet, eher man mit der Auswärtspartie bei der HSG Bad Ems/Bannberscheid II am Sonntag um 13 Uhr in Siershahn wieder ins Spielgeschehen eingreift. Nach der Spielpause wollen die Weiberner wieder an die guten Ergebnisse – zuletzt 7:1 Punkte in Serie – anknüpfen. Angesichts des 21:18-Hinspielerfolges ist dies nicht abwegig.