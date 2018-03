HSV Rhein-Nette verliert Topspiel gegen HSG Irmenach

Aus unserem Archiv

Kleinich

Die HSG Irmenach/ Kleinich/Horbruch ist optimal in das neue Jahr gestartet: In der Handball-Rheinlandliga gewannen die Hunsrücker gestern Abend das Topspiel vor 200 Zuschauern in der Kleinicher Hirtenfeldhalle gegen die HSV Rhein-Nette mit 30:25 (14:12). Irmenach tauschte durch den siebten Sieg in Serie den Tabellenplatz mit den Gästen aus Andernach und Plaidt. Rhein-Nette (15:5 Punkte) ist nun Dritter, Irmenach (16:6) als Zweiter gleichauf nach Pluspunkten mit Primus SV Urmitz (16:4). Urmitz und Rhein-Nette haben weniger Minuspunkte als Irmenach, weil beide ein Spiel weniger absolviert haben.