In Bitburg wurde das Achtelfinale im Wettbewerb um dem Fußball-Rheinlandpokal ausgelost, das am 16. oder 17. Oktober ausgetragen wird. Während die TuS Koblenz dann beim eine Klasse tiefer beheimateten SV Morbach, der gleichklassige Titelverteidiger Rot-Weiß Koblenz beim Trierer A-Ligisten DJK Pluwig-Gusterath anzutreten hat und der FV Engers zum TuS Mayen fährt, gastiert der Rheinlandligist Eisbachtaler Sportfreunde beim benachbarten Bezirksligisten SG Hundsangen/Obererbach, in dessen Reihen zahlreiche Kicker stehen, die die Eisbachtaler Talentschmiede durchlaufen haben. Für ausreichend Brisanz ist also beim Ringen um den Einzug in die Runde der letzten Acht gesorgt.

Für ein weiteres Westerwälder Duell ist obendrein gesorgt, da Bezirksligist SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen den Rheinlandligisten SG Neitersen/Altenkirchen empfängt. Im Viertelfinale trifft dann im November der Sieger aus dem Duell Weitefeld gegen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.