In einem kleinen Hotelzimmer in Sarajevo fieberte Anel Dzaka fast drei Stunden lang mit seiner Mannschaft, die sich 1440 Kilometer weiter auf dem Oberwerth ins Halbfinale um den Fußball-Rheinlandpokal kämpfte. Der Trainer der TuS Koblenz verfolgte den abendlichen Schlagabtausch mit Eintracht Trier vornehmlich via Liveticker. „Auch meine Frau und meine Tochter haben mich telefonisch auf dem Laufenden gehalten. Am Ende war es ja das reinste Lotteriespiel“, schilderte er noch am nächsten Tag nervös das Szenario, das mit 5:3 (1:1, 0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen schließlich wunschgemäß für seine Schützlinge endete.

„Das haben sich die Jungs nach den letzten Wochen auch wirklich verdient“, wiederholte Dzaka im Prinzip die Worte, die sein Stellvertreter Manuel Moral Fuster am Abend zuvor im Verlauf der ...

Lesezeit für diesen Artikel (509 Wörter): 2 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.