Remo Rashica, das ist die wandelnde Zuversicht. Der Gastronom, der in diesen schwierigen Zeiten des Vorzeigevereins TuS Koblenz mit sportlichem Abstieg und wirtschaftlicher Insolvenz mehr und mehr das Ruder übernommen hat beim Traditionsklub, gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über die aktuelle Situation bei der TuS spricht: „Hier wächst etwas zusammen“, behauptet Rashica, „der Verein ist eine Einheit von der U 10 bis zur ersten Mannschaft. Das spürt jeder. Auch unsere Partner.“ Die Siegesserie in der Fußball-Oberliga und die Halbfinal-Qualifikation im Rheinlandpokal sieht er als „Lohn für unsere harte Arbeit“. Und dass in der Mannschaft zahlreiche Talente aus dem eigenen Nachwuchs stehen, das, so Rashica, „macht mich stolz“. Und doch macht er im Interview mit unserer Zeitung kein Hehl daraus, dass die Zukunft der TuS Koblenz noch längst nicht gesichert ist – bei allem Optimismus.

Remo Rashica, von Ihnen war in den vergangenen Monaten häufiger zu hören, der TuS Koblenz stehe eine glänzende Zukunft bevor. Worauf gründet sich Ihr Optimismus? Wie sieht Ihre Vision ...

Lesezeit für diesen Artikel (895 Wörter): 3 Minuten, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.