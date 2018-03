Tests: TSV viel im Südwesten unterwegs

Die Winterpause ist noch in vollem Gange, die erste Pflichtaufgabe findet für die acht überkreislich aktiven Rhein-Hunsrück-Fußballklubs mit dem Masters in Simmern am 21. Januar noch in der Halle statt. Im Anschluss warten auf den einen oder anderen noch die Futsal-Rheinlandmeisterschaft am 3. Februar in Boppard – oder sogar noch mehr, wie in den Vorjahren für Karbach oder Kirchberg. Für das Gros geht es jedoch dann bald nach draußen, inklusive der ersten Tests. Wir haben die Vorbereitungsspiele aller Mannschaften aufgelistet:

FC Karbach

Die Tests des Oberliga-Zehnten im Überblick: am Samstag, 27. Januar, um 14.30 Uhr gegen die SG Neitersen in Rengsdorf; am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr bei der Spvgg Cochem; am Sonntag, 4. Februar, 14.30 Uhr, bei der SG Andernach; am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr bei der SG Mülheim-Kärlich; am Samstag, 17. Februar, gegen die SG Friesdorf (Uhrzeit noch offen).

TSV Emmelshausen

Die Tests des Rheinlandliga-Tabellenführers im Überblick: am Samstag, 20. Januar, 14.30 Uhr, bei der U19 der TuS Koblenz; am Samstag, 27. Januar, beim FV Engers (Uhrzeit noch offen); am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr bei der SG Eintracht Bad Kreuznach; am Freitag, 9. Februar, um 19 Uhr bei Hassia Bingen.

TuS Kirchberg

Die Tests des Bezirksliga-Vierten im Überblick: am Samstag, 27. Januar, um 14.30 Uhr beim TuS Hackenheim; am Samstag, 3. Februar, bei der SG Mülheim-Kärlich (Uhrzeit noch offen); am Samstag, 10. Februar, um 11 Uhr beim SV Morbach; am Samstag, 17. Februar, um 16 Uhr bei der SG Meisenheim.

TuS Rheinböllen

Die Tests des Bezirksliga-Neunten im Überblick: am Samstag, 27. Januar, um 17 Uhr gegen den SV Gundersweiler; am Sonntag, 28. Januar, um 14 Uhr gegen den TuS Kirchberg II; am Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr gegen die SG Maifeld; am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr gegen den SV Rheinland Mayen; am Samstag, 10. Februar, um 17 Uhr bei TuS Koblenz U23; am Samstag, 16. Februar, um 14.30 Uhr bei der Spvgg Wirges; am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr beim SV Niederwerth.

SV Oberwesel

Die Tests des Bezirksliga-Zehnten im Überblick: am Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr, in Winzberg gegen die Spvgg Viertäler; am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr in Gondershausen bei der SG Morshausen; am Mittwoch, 7. Februar, um 19.30 Uhr bei der SG Mendig; am Sonntag, 18. Februar, um 14.30 Uhr in Löf gegen die SG Nörtershausen. Für Samstag, 24. Februar, suchen die Oberweseler noch einen Gegner.

SG Niederburg/Biebernheim/Dams.

Die Tests des Bezirksliga-Elften im Überblick: am Samstag, 3. Februar, um 11.30 Uhr beim TSV Zornheim; am Mittwoch, 14. Februar, um 19.30 Uhr beim VfR Koblenz; am Sonntag, 18. Februar, um 12 Uhr bei der U19 der TuS Koblenz; am Sonntag, 4. März, um 14.30 Uhr gegen die U19 des JFV Rhein-Hunsrück.

SG Mörschbach/Liebs./Argenthal

Die Tests des Bezirksliga-15. im Überblick: am Sonntag, 28. Januar, um 14 Uhr beim TSV Laubenheim; am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr beim SV Blankenrath; am Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr bei der SG Bingerbrück.

SG Mengerschied/Unz./Sargenr.

Die Tests des Bezirksliga-Schlusslichts im Überblick: am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr beim SV Blankenrath; am Freitag, 9. Februar, um 19.30 Uhr in Simmern gegen die SG Hausbay; am Samstag, 17. Februar, bei der SG Zell (Uhrzeit noch offen). mb