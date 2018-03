Paket passt: Gedratis zum SC

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Der SC Idar-Oberstein bedient sich erneut in der Fußball-Landesliga, um sein Oberliga-Team zu verstärken. Marius Gedratis wechselt im Sommer von der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach in den Haag. SC-Trainer Murat Yasar erläutert: „Das Gesamtpaket passt bei Marius. Er hat Potenzial und mit 19 Jahren das richtige Alter. Auf seiner Position wollten wir auch gerne etwas machen. Zudem wohnt er in Baumholder.“ Der zentrale Mittelfeldspieler kann also eine Fahrgemeinschaft bilden mit Felix Ruppenthal und Julian Staudt, dem neuen Torwart der Idarer. Er wechselt vom Meisenheimer Landesliga-Konkurrenten VfR Baumholder zu den Idarern.