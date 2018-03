Martin Schneider, der Fußball-Abteilungsleiter des SC Idar-Oberstein, nahm Christopher Bleimehl ungefragt in Schutz. „So im Getümmel, das ist auch schwer“, mochte er nach dem Gegentor zum 1:2 in letzter Sekunde nicht den Stab über dem SC-Torwart brechen, den Trainer Murat Yasar nach der schweren Knieverletzung von Andy Forster und trotz der Verpflichtung von Nico Adami zur neuen Nummer eins des Oberligisten aus der Schmuckstadt ausgerufen hatte. Und auch Yasar nahm seinen Keeper in Schutz. „Ich würde da nicht von seinem Fehler sprechen“, sagte der Coach und nahm mehr seine Abwehrhünen in die Pflicht: „Wir haben so viele kopfballstarke Spieler wie André Petry, Christian Henn oder Paulo de Souza. Die müssen das regeln.“

Alles richtig und gut gemeint, trotzdem muss Bleimehl das Gegentor auf seine Kappe nehmen. Bitter für den jungen Keeper, der in dieser Situation für seinen Mut zum Herauslaufen bestraft wurde. ...

Lesezeit für diesen Artikel (367 Wörter): 1 Minute, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.