TuS Oberwinter: Wieder kein Test

Das erste Meisterschaftsspiel 2018 in der Fußball-Rheinlandliga rückt für den TuS Oberwinter näher, aber die Vorbereitung entwickelt sich schwierig.

Nachdem der für den vergangenen Samstag angesetzte Test gegen den VfL Rheinbach ausgefallen ist, weil der TuS mangels Personal (wegen Krankheit, Verletzung, Urlaub) absagen musste, kam nun auch der für Mittwoch angesetzte Test gegen die SG Gönnersdorf-Brohl nicht zustande. Diesmal mangelte es dem Gegner an Spielern. Klar, dass TuS-Trainer Tomas Lopez da wenig erfreut ist. So bleibt nur noch ein Test vor dem Meisterschaftsauftakt am Dienstag, 20. Februar, (19.30 Uhr) zu Hause gegen die SG Mülheim-Kärlich: Am Aschermittwoch (20 Uhr) kommt der FC Metternich zur Generalprobe. red