Mit Deniz Öztürk kommt ein Spieler mit großer Erfahrung zum TuS Oberwinter

Der TuS Oberwinter hat sich kurz vor Toreschluss noch einmal verstärkt – und zwar mit einem Spieler, der dem abstiegsbedrohten Fußball-Rheinlandligisten tatsächlich weiterhelfen könnte: Deniz Öztürk. Der 30-jährige Türke, geboren in Bad Honnef, hat schon höherklassig gespielt, sogar in der Regionalliga, zuletzt noch bei der SpVgg Burgbrohl zu Oberligazeiten, hat jetzt aber seit rund einem Jahr nach einer Verletzung kein Spiel mehr bestritten.

Deniz Öztürk hat in seinen 37 Einsätzen für die SpVgg Burgbrohl in der Oberliga sechs Tore erzielt. Für Bad Breisig kam er in 35 Spielen auf sieben Treffer. Für den SV Bergisch Gladbach 09 brachte er es in der Regionalliga auf 44 Einsätze und acht Tore. Nun wird er nach langer Verletzungspause ab März für den TuS Oberwinter spielen.

Foto: Vollrath

Zum letzten Mal auf dem Platz stand der Mann für die rechte Außenbahn am 4. Dezember 2016 beim Burgbrohler 1:4 beim SV Gonsenheim.

Danach wurde ein Knorpeldefekt im linken Knie diagnostiziert, es folgten eine Operation, eine Rehabilitation und eine längere Pause. Mittlerweile aber, so stellt Oztürk auf der Facebook-Seite des TuS Oberwinter klar, fühle er sich „wieder schmerzfrei und körperlich fit“.

Eine Einschränkung

Eine Einschränkung gibt es aber doch: Er muss sich in diesem Monat noch einem kleinen Eingriff unterziehen, bei dem eine Platte aus dem Knie entfernt wird. Insofern kann er erst Ende des Monats ins Training einsteigen.

TuS-Trainer Tomas Lopez freut sich schon auf die Unterstätzung dieses erfahrenen Spielers, der auf der rechten offensiven Seite zum Klassenverbleib beitragen soll: „Er kann uns natürlich sehr gut weiterhelfen.“ Womit auch ein Signal an die Mannschaft verbunden sei: „Die sieht damit ja auch, dass der Verein was tut und sich bemüht.“ Entsprechend gut sei die Stimmung: „Alle sind beim Training dabei und ziehen voll mit“, so Lopez.

Und noch ein weiterer Neuzugang

Zumal neben den schon beizeiten verpflichteten Thomas Jungbluth (Torwart, vom Ligarivalen SV Windhagen) und Enrico Dresen (Offensive, vom SV Dernau) mit dem 25-jährigen Mohamed Ahardane vom Bonner A-Ligisten SV Niederbachem für die Offensive noch kurzfristig ein weiterer neuer Spieler geholt wurde. Oberwinter rangiert mit 15 Punkten aus 19 Spielen auf dem 16. Tabellenplatz, dem ersten von voraussichtlich drei Abstiegsrängen.

Der Kontakt zu Öztürk war nicht kurzfristig zustande gekommen. „Wir hatten schon im vergangenen Winter miteinander gesprochen, aber dann ist ja leider die Verletzung dazwischengekommen“, erzählt Lopez.

Öztürk ist nicht nur aus seiner Zeit bei der SpVgg Burgbrohl in der Gegend bekannt, in der Saison 2010/2011 spielte er zudem schon bei der SG Bad Breisig, damals ebenfalls in der Oberliga. Von da war er zum Regionalligisten SV Bergisch Gladbach 09 gewechselt, ehe er von 2013 bis Ende 2015 bei der Spvg Wesseling-Urfeld (Landesliga und Mittelrheinliga) aktiv war. Beim ersten Meisterschaftsspiel des TuS Oberwinter in diesem Jahr – am Dienstag, 20. Februar, (19.30 Uhr) zu Hause gegen die SG Mülheim-Kärlich – wird Öztürk nun aber noch nicht mitmischen können.

Gegen die Reserve der SG Mülheim-Kärlich hat der TuS jetzt auch sein drittes Testspiel gewonnen. Gegen den Bezirksligisten sprang zu Hause ein 4:1 (0:0) heraus. Nachdem die Gäste per Foulelfmeter in Führung gegangen waren (50.), drehten Jonas Jaber (2) und Yannick Schweigert noch die Partie mit ihren Treffern, hinzu kam noch ein Mülheimer Eigentor.

„Das war schon ganz in Ordnung“, befand Lopez, schränkte aber auch ein: „Wir müssen in der Defensive und beim Aufbau besser aufpassen, da spielen wir mit zu viel Risiko. Und die Chancenauswertung muss besser werden.“ Gelegenheit, daran im Wettkampf zu arbeiten, besteht für Oberwinter am Samstag (16 Uhr) beim nächsten Test, wobei sich die Qualität der Gegner weiter steigert:

Nach Spielen gegen zwei A-Ligisten und zuletzt einen Bezirksligisten ist dann mit dem VfL Rheinbach ein Mittelrhein-Landesligist zu Gast. Marcus Pauly