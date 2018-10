Sie lagen nach 80 Sekunden mit 0:1 hinten, sie kassierten zu Beginn der zweiten Halbzeit das 1:2 – und das in einer Drucksituation als Tabellenvorletzter im Kellerduell gegen das Schlusslicht. Rückschläge, von denen sich nicht jede Mannschaft, die durch die zurückliegenden Ergebnisse wahrlich nicht vor Selbstvertrauen strotzt, erholt. Die SG Neitersen/Altenkirchen II hat es geschafft, die SG Gebhardshainer Land Steineroth vor einer Woche auf den letzten Drücker noch mit 3:2 geschlagen und drei ganz wichtige Punkte eingefahren. „Wir haben uns das Glück erarbeitet. Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, dass sie diese Moral besitzt, noch einmal zurückzukommen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht“, atmete Trainer Stefan Bischoff auf, der in der Schlussminute selbst den Siegtreffer erzielte. Die Neiterser Wende zeugt von Leidenschaft und Einstellung. „Genau das brauchen wir in der momentanen Phase“, macht Bischoff deutlich, worauf er Wert legt. Auch am Sonntagnachmittag wieder, wenn seine Elf ab 14.30 Uhr auf dem Hartplatz in Hof bei der SG Kirburg/Hof zu Gast ist.

Die Wiedbachtaler kehren damit auf den Platz zurück, auf dem sie vor anderthalb Jahren mit einem 2:0-Sieg die Relegationsrunde zur Kreisliga A Westerwald/Sieg eröffneten, die nach dem anschließenden torlosen Remis ...

Lesezeit für diesen Artikel (1202 Wörter): 5 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.