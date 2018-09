26 Treffer fielen am Mittwochabend in sieben Partien der Fußball-Kreisliga A. Dass den Zuschauern in der Summe nicht noch mehr Tore geboten wurden, lag auch daran, dass es beim Spiel des VfL Holzappel (links Nico Schlosser) gegen den TuS Singhofen (rechts Steffen Richter) beim 0:0 blieb. In größerer Torlaune waren da etwa die Teams in Niederneisen, wo der bislang so souveräne Tabellenführer VfL Altendiez schon zur Pause mit 4:1 führte und am Ende mit 6:1 die Oberhand über die gastgebende TuS behielt. Abgeschlossen wird der 6. Spieltag am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr am Freiendiezer Wirt, wenn der SV Diez-Freiendiez gegen die SG Dahlheim/Prath erstmals in dieser Saison wieder auf heimischem Kunstrasen antreten kann und die Serie der Auftritte in der Fremde beendet ist. ros Foto: Hergenhahn

Die Ergebnisse SV Braubach - SG Birlenbach/B./Sch. 2:1 TuS Katzenelnbogen - TuS Gückingen 1:3 VfL Bad Ems - SG Reitzenhain/B./B. 2:2 TuS Holzhausen - SG Nastätten/M. 1:2 VfL Holzappel - TuS Singhofen 0:0 TuS Niederneisen - VfL Altendiez 1:6 FSV Osterspai/Kamp-B. - TuS Nassau 3:2 ...

