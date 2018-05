Mit einem umkämpften 5:3 (1:3)-Erfolg gegen die TuS Nassau II hat sich die Reserve der TuS Niederneisen in Gutenacker im Entscheidungsspiel der beiden D-Liga-Staffelsieger den Titel des Kreismeisters gesichert. Matchwinner der elf von der Aar war Manuel Schmitt (auf dem Foto links im Duell mit Nassaus Routinier Cengiz Balkaya, ganz links Schiedsrichter Patrick Böttcher aus Ruppertshofen), der die Grün-Weißen in Führung brachte und mit einem Doppelpack den Schlussakzent setzte. „Wir haben in der ersten Halbzeit stark gespielt und sind dann bestraft worden, als wir zehn Minuten lang geschlafen haben. Am Ende haben wir alles nach vorne geworfen und sind noch einmal ausgekontert worden. Aber ich muss auch sagen, dass Niederneisen gut gespielt und dann verdient gewonnen hat“, bilanzierte Nassaus Übungsleiter Murat Basaranoglu. Niederneisens Abteilungsleiter Bernd Wagenbrenner meinte: „Über weite Strecken war es ein recht ausgeglichenes Spiel, das von den Nassauern mit nehmender Dauer immer ruppiger geführt wurde. Wir haben am Ende verdient gewonnen, weil wir es mehr wollten.“

Die Torfolge in Gutenacker: 1:0 Manuel Schmitt (12.), 1:1 Nedim Aslan (16.), 1:2, 1:3 beide Vitali Ens (16., 32., Foulelfmeter), 2:3 Ken Rauner (48.), 3:3 Dominik Müller (65.), 4:3, 5:3 ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.