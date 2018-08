Dass im Kreisoberhaus mit dem VfL Altendiez auch in der neuen Saison zu rechnen sein dürfte, untermauerte das Team vom Lahnblick – hier Tristan Stahlhofen im Kopfballduell mit Niklas Becker – mit dem souveränen 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen die personell arg gebeutelte SG Dahlheim/Prath. Die Kombinierten von den Loreleyhöhen, in der Vorsaison immerhin respektabler Vierter, mussten die Überlegenheit der gut aufgelegten gastgebenden Elf der Gastgeber neidlos anerkennen. „Es war von vornherein klar, dass es da für uns sehr schwer würde“, hakte SG-Trainer Lothar Hamm die erste Saisonniederlage schnell ab und blickte in der Hoffnung auf personelle Entspannung bereits nach vorne.

Denn viel Zeit zum Nachhaken bleibt eh' nicht: Die Fußballer aus dem Kreisoberhaus haben in der „Englischen Woche“ am Mittwoch und Donnerstag bereits die zweite Aufgabe vor der Brust... stn ...

