Der 36 Jahre alte Markus Breitbach hat nach einem Jahr Pause den Trainerposten beim Fußball-A-Ligisten TuS Immendorf übernommen. Zum Auftakt gab es gleich einen Sieg, Immendorf setzte sich mit 2:1 in Vallendar durch. Am Sonntag um 14.30 Uhr gastiert mit der Spvgg Bendorf eine Mannschaft in Immendorf, die mit einer 2:7-Heimniederlage gegen den SV Spay in die Saison gestartet ist. Breitbach warnt davor, die Gäste nach dem Ergebnis zu beurteilen. „Ich erwarte eine Reaktion der Bendorfer, die hohe Niederlage macht es für uns nicht leichter“, meint Breitbach.

Sie benötigten mit 36 Jahren schon eine Pause. Wie anstrengend waren die Trainerjobs in den vergangenen Jahren, Herr Breitbach? Es war das letzte Jahr bei der TuS Koblenz, das sehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (557 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.