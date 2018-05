Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Mosel musste die SG Zell/Bullay/Alf im Spiel beim SV Monzelfeld eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage einstecken. Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Pascal Kölschens das Tor des Tages für die Heimmanschaft erzielen, die dadurch punktemäßig mit Zell gleichzog. Ob es ein Entscheidungsspiel geben wird, steht noch nicht fest, da in der Bezirksliga West noch zwei Spieltage anstehen. Sollte die SG Buchholz die Klasse in der Bezirksliga halten, wären auch die beiden A-Ligisten Zell und Monzelfeld gerettet.

„Man kann sich nicht richtig freuen, ist aber auch nicht richtig traurig. Die Erleichterung fehlt einfach noch, auch wenn ich super froh über die letzten Wochen und stolz auf meine ...

