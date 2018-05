Jubel an der Mosel: SG Zell/Bullay/Alf konnte am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Mosel großes Selbstvertrauen für das „Endspiel“ beim SV Monzelfeld, der in Thalfang 2:4 verloren hat, tanken. Daheim schlug man den Vierten SG Veldenz/Burgen mit 6:1 (5:0) und setzte damit ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg. Da Zells Trainer Özgür Akin verhindert war, vertraten ihn Christian Bauer und Sascha Schmitz. „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Spieler haben sich gegenseitig gepusht und der Schlüsselpunkt war, dass wir gefühlt 80 Prozent der Zweikämpfe für uns entschieden haben. So konnten wir den Gegner rausnehmen und haben immer besser ins Spiel gefunden, nachdem wir zu Beginn noch Probleme hatten“, sagte Schmitz nach dem Spiel. Nach der nicht so starken Anfangsphase nahm Zell das Heft in die Hand und blieb bis zum Ende der Partie die bessere Mannschaft. Dabei konnte die Mosel-SG das Spiel mit fünf Toren in der ersten Hälfte schon für sich entscheiden. Wobei vom Gegner auch wenig Gegenwehr kam. „Da war kein Leben in der Mannschaft und sie haben auch die Zweikämpfe nicht wirklich angenommen. Da hat man dann auch gemerkt, dass es bei ihnen um nichts mehr geht. Aber trotzdem geht das Lob an unsere Mannschaft, da sie den absoluten Willen hatte, das Spiel für sich zu entscheiden“, so Schmitz weiter. Der Erfolg gibt Zell ein positives Gefühl für das Spiel nächste Woche beim Viertletzten Monzelfeld. Ein Punkt reicht der SG definitiv für die Rettung. Bei einer Niederlage wäre der ungünstigste Fall ein Entscheidungsspiel gegen dann punktgleiche Monzelfelder.

Zell: Binzen – Werner, Mertes, Binz, T. Akin (6. Podceka) – Budinger, Iancu, Kodra (60. Aydin), Hoffmann – Stülb, Burg. Tore: 1:0, 2:0 Budinger (25., 30.), 3:0 Stülb (35.), 4:0 Hoffmann ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.