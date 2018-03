Gerechtes Remis zwischen Morshausen und Kirchberg II

Die SG Morshausen und der TuS Kirchberg II trennten sich in Gondershausen 1:1 (1:0). 20 Minuten hatten die Gäste gebraucht, um in der A-Klassen-Partie anzukommen. Das war dem Untergrund und personellen Umstellungen geschuldet. In der Phase fiel auch das 1:0 für Morshausen: Nach einer Standardsituation war der Ball nach innen gespielt worden und prallte dort vom Schienbein eines Kirchbergers vor die Füße von Sven Schindel, der nur noch einschieben musste. „Wir haben es in der Folge versäumt, das 2:0 nachzulegen“, monierte SG-Trainer Keven Zimmermann. Der sah zwei komplett unterschiedliche Hälften: Vor der Pause sei sein Team, nach Wiederanpfiff Kirchberg stärker gewesen. Am Ende konnten beide mit der Punkteteilung leben – auch wenn, die Kirchberger noch einen Elfmeter verschossen.

Tore: 1:0 Sven Schindel (7.), 1:1 Tim Reuland (65.). Besonderheit: Bastian Liesenfeld (Morshausen) hält Foulelfmeter von Pascal Schmidt (58.). ter

