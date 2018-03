Die Suche nach Ausweichplätzen ist zurzeit das beherrschende Thema in der Fußball-Bezirksliga Ost. Minusgrade sind zum Wochenende hin angekündigt, die nächsten Spielausfälle drohen – und sind in einem Fall sogar schon beschlossene Sache. Da der Terminplan angesichts der bereits bestehenden Fülle an Nachholpartien sehr eng gestrickt, hoffen die meisten Mannschaften darauf hoffen, am Wochenende spielen zu können.

Spvgg. EGC Wirges – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (So., 14.30 Uhr, Hinspiel 0:3). Nicht blenden lassen will sich Nikolai Foroutan, der Trainer des Spitzenreiters aus Wirges, vom derzeitigen Tabellenbild. Der Gegner ...

Lesezeit für diesen Artikel (1121 Wörter): 4 Minuten, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.