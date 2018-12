Nach der letzten Trainingseinheit des Jahres am vergangenen Dienstag können die Bezirksliga-Fußballer der SG 06 Betzdorf, die mit 20 Punkten auf Tabellenplatz zehn stehen, nun bis Ende des Monats die Beine hochlegen und die Zeit nutzen, um etwas durchzuatmen und sich ein wenig auszuruhen, ehe das Team von Trainer Ingo Neuhaus an drei Hallenturnieren teilnimmt. Am 28. Dezember spielen die Grün-Weißen vom Bühl beim Steiner-Cup des FC Eiserfeld in der Rundsporthalle Siegen-Niederschelden, am 5.

Januar sind sie beim EWM-Cup der SG Mündersbach/Roßbach in der Rundsporthalle Hachenburg mit von der Partie und an gleicher Stelle auch im Rahmen des traditionellen Hachenburger Pils-Cups ab 25. Januar. ...

