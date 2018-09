Wer oder was soll diesen VfL Hamm vor dem Abstieg retten? Diese Frage scheint nach fünf Spieltagen in der Bezirksliga Ost verfrüht, doch wer zu diesem Zeitpunkt einer Saison punktlos und mit einem Torverhältnis von 1:27 am Tabellenende steht, der muss sich diese Frage zwangsläufig selbst stellen – zumal die Niederlagen immer deutlicher ausfallen. Beim 0:6 (0:1) daheim gegen die SG 06 Betzdorf setzte es zum dritten Mal in Folge ein halbes Dutzend Gegentore oder mehr.

Der Halbzeitstand offenbart allerdings, dass nicht alles an dem, was Spielertrainer Michael Trautmann und seine Mitstreiter am Sonntagnachmittag ablieferten, schlecht war. Im Gegenteil, die Hämmscher kaschierten ihre spielerischen Defizite im ...

Lesezeit für diesen Artikel (343 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.