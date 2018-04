Der FC Germania Metternich hat mit dem 1:1 (0:0) im Nachholspiel beim FC Cosmos Koblenz zwar die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Mitte übernommen, beim Abstiegskandidaten hatte sich der Titelanwärter aber deutlich mehr ausgerechnet. „Cosmos hat uns nichts geschenkt. Wir haben in der ersten Hälfte nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten“, sagte Metternichs Trainer Patrick Baade.

Kurz nach der Pause besorgte Cosmos-Torjäger Ismayil Barut die Führung für die Gastgeber (46.), zu mehr als einem Freistoßtor von Marcel Stieffenhofer (73.) reichte es für Metternich trotz eines druckvollen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.