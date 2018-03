Cochem prüft Karbach, Meniskusriss bei Müdens Thönnes

Der Blick auf die Vorbereitungsbegegnungen der besten Fußballmannschaften aus der Region:

FC Karbach

Testspiel-Doppelpack für den Oberliga-Zehnten: Am Freitag (20 Uhr) fahren die Karbach zum A-Klasse-Tabellenzweiten Spvgg Cochem an die Mosel. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es dann zum Rheinlandligisten SG Andernach, der in den vergangenen neun Tagen den Oberligisten Engers (2:1) sowie danach die Bezirksligisten Ahrweiler (3:1) und Müden (3:1) bezwungen hat. Zwischen den beiden Vorbereitungspartien am Wochenende nehmen die Karbacher am Samstag noch bei der Futsal-Rheinlandmeisterschaft in Boppard teil.

TSV Emmelshausen

Nach den beiden Niederlagen bei den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz (1:4) und FV Engers (1:2) misst sich der Rheinlandliga-Tabellenführer am Sonntag (15 Uhr) mit dem Südwest-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Kreuznacher Stadtteil Winzenheim.

TuS Mayen

Dritter Test für den Rheinlandligisten nach dem 3:3 gegen Rheinland Mayen und dem 5:1 bei der SG Mosel Löf (beide A-Klasse Rhein/Ahr): Am Sonntag gastiert die Elf von Thomas Reuter um 13 Uhr auf dem Oberwerth bei der Regionalliga-A-Jugend der TuS Koblenz.

SG Müden/Treis-Karden/Moselkern

Ordentliche Leistung des Bezirksliga-Fünften im ersten Testspiel – trotz Niederlage: Müden musste sich in Treis-Karden dem Rheinlandligisten SG Andernach mit 1:3 (1:0) geschlagen geben. Mirco Mono hatte Müden Mitte der ersten Hälfte in Front gebracht. Im zweiten Durchgang drehte Andernach auf, glich nach einer Stunde aus und sorgte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag für das 3:1. „Da waren wirklich gute Ansätze dabei, wir hatten das 2:0 auf dem Fuß“, sagte Spielertrainer Andreas Oberreiter. Er muss eine Hiobsbotschaft verkraften: Mittelfeldstratege Marc Thönnes zog sich einen Meniskusriss zu und wurde bereits operiert. „Der Arzt meint, Marc kann in dieser Saison noch spielen“, sagt Oberreiter. Die nächsten zwei Monate dürfte Thönnes aber ausfallen. Auch Michael Freiwald (Leistenprobleme) wird große Teile der Vorbereitung verpassen. Ein gutes Debüt im Mittelfeld gab gegen Andernach der Ex-Strimmiger Jan Simon. Am Samstag steigt der nächste Müdener Test – wieder in Treis: Um 16 Uhr geht es gegen Niederfell (Neunter der Kreisliga A Koblenz).

SG Vordereifel

Nach dem 9:3 beim SV Untermosel (Vorletzter in der A-Klasse Koblenz) hat der Bezirksliga-13. am Wochenende unfreiwillig Pause. Das Vorbereitungsspiel beim West-Bezirksligisten SG Schneifel-Stadtkyll wurde abgesetzt. Der nächste Vordereifel-Test soll am Mittwoch (19.30 Uhr) bei Mosel Löf über die Bühne gehen. bon