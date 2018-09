Eine Siegesserie ist klasse, sie steigert das Selbstvertrauen und macht mächtig Spaß. Doch sie birgt auch Gefahren. Jeder Gegner will den Lauf des Überfliegers stoppen, will die Überraschung schaffen. In diesem Zwiespalt lebt der SV Alemannia Waldalgesheim, seit er wie eine Rakete in die Saison der Fußball-Verbandsliga gestartet ist. Am Samstag um 16 Uhr gegen den TuS Rüssingen ist der fünfte Sieg im fünften Spiel das Ziel.

Die Rüssinger stellen wie jedes Jahr ein Sammelsurium an gestandenen Spielern, mehrere Brasilianer fallen aktuell ins Auge, auch Südkoreaner gehören zum Aufgebot. „Der TuS arbeitet mit fertigen Spielern. Bei den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.