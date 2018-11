In einer mäßigen Landesligapartie setzte sich der VfR Baumholder mit 3:1 gegen den VfR Kirn durch. Den Hausherren spielte dabei in der Schlüsselphase der Partie eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in die Karten, aus der die Sascha-Schnell-Elf Kapital schlug und ihre Führung auf 2:0 ausbaute. Insgesamt war der Sieg der Gastgeber jedoch verdient. Die Westrichstädter investierten mehr und erarbeiteten sich ein Chancenplus. Einen Sahnetag erwischte Baumholders Torjäger Robin Sooß, der alle drei Treffer für sein Team erzielte. Kirns Co-Trainer Michael Dusek war nach Abpfiff der Partie reichlich angefressen.

Weniger das Auftreten seines Teams als die Leistung des Schiedsrichtergespanns war dem ehemaligen Profifußballer sauer aufgestoßen. Sein Ärger war nachvollziehbar. In der 53. Minute, als die Partie auf des Messers ...

Lesezeit für diesen Artikel (393 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.