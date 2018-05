Der erste Meister in den drei C-Klassen des Fußballkreises steht fest. Die SG Oberreidenbach/Sien war in der Ost-Staffel zwar spielfrei, aber weil der FC Rhaunen die Spvgg Teufelsfels II im Verfolgerduell klar bezwang, sind die Oberreidenbacher und Siener nicht mehr einzuholen und stehen als Aufsteiger fest (wir berichteten). Der FC Rhaunen hat mit seinem 5:1 einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsspiele getan. Ob diese Partien wirklich ausgetragen werden müssen, oder ob die Rhaunener als Zweiter direkt aufsteigen, steht auf einem anderen Blatt. In der C-Klasse Birkenfeld West steht der SC Birkenfeld II unmittelbar vor dem Gewinn der Meisterschaft. Einen Punkt brauchen die Birkenfelder am Sonntag bei ihrem Gastspiel bei der SG Unnertal II noch, um den Titel zu feiern.

C-Klasse Birkenfeld Ost SC Kirn-Sulzbach II - SG Bergen/ Berschweiler II 10:4 (3:0). Tore: 1:0 Oliver Jacob (20.), 2:0 Marvin Preßnick (33.), 3:0 Jacob (36.), 4:0 Sascha Stephan (47.), 4:1 Stefan ...

