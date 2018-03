Der Bezirksliga-Ballermann fehlt vier Monate

Die SG Hoppstädten-Weiersbach steht in der Fußball-Bezirksliga derzeit auf dem ersten Platz, und sie steht dort auch, weil sie den überragenden Torjäger der Spielklasse in ihren Reihen hat. Alexander Bambach hat bisher mehr Treffer erzielt, als seine Mannschaft Spiele bestritten hat – 23 Buden sind es, bei 16 Auftritten der SG bis zur Winterpause.

Der Ballermann der Bezirksliga bindet auch mal mehrere Gegenspieler, wenn es sein muss: Alexander Bambach (am Ball) behauptet sich in dieser Szene gegen den SV Türkgücü Ippesheim. Die SG Hoppstädten-Weiersbach muss vier Monate auf den 23-Tore-Angreifer verzichten.

Foto: Joachim Hähn

Bambach war sogar nur 13 Mal mit von der Partie, er legt somit einen Toreschnitt von 1,77 an den Tag und überstrahlt damit sämtliche Angreifer, die sonst noch in der Bezirksliga unterwegs sind – auf Platz zwei folgt Philipp Hahn vom TuS Hackenheim mit der ebenfalls beeindruckenden Bilanz von 18 Treffern. Gleichwohl: In der zweiten Saisonhälfte wird die SG Hoppstädten auf ihren überragenden Knipser verzichten müssen. Alexander Bambach, der bei der Bundeswehr arbeitet, wird ab Ende Januar für vier Monate beruflich in Mali im Einsatz sein. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wird die Saison wahrscheinlich schon beendet sein – der letzte Spieltag ist auf den 27. Mai terminiert.

Für die SG beginnt damit eine neue Zeitrechnung – der Aufstiegskampf ohne den Ballermann. „Natürlich ist das eine Schwächung für uns“, gibt Jörg Marcinkowski, der Trainer der Hoppstädtener, ohne Umschweife zu: „Ein Spieler wie Alex ist nicht 1:1 zu ersetzen. Aber es bringt natürlich auch nichts, jetzt aufzustecken, wir müssen die Situation so annehmen, und wir werden deswegen unsere Ziele nicht verändern.“

Die Marschrichtung der SG ist klar: Am Ende soll der Aufstieg die bisher so starke Saison krönen. „In diese Situation haben wir uns selbst gebracht, und ich halte nichts davon, jetzt tiefzustapeln. Wir wollen auch am Ende noch oben stehen“, verdeutlicht der SG-Coach, der frühzeitig über Bambachs berufliche Situation Bescheid wusste, die Mannschaft aber erst noch im Unklaren gelassen hatte. Nun, in der Vorbereitung, arbeiten die Hoppstädtener daran, das System etwas anzupassen. „Wenn der Mann fehlt, der viele Tore schießt, muss es eben so funktionieren, dass wir insgesamt weniger Tore kassieren, dass wir die Spiele eher mal mit 1:0 gewinnen“, betont Marcinkowski. Ein gutes Beispiel sei die Partie bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II gewesen: Bambach fehlte zwar, doch die SGH gewann mit 2:1. Einen neuen Stürmer zu verpflichten, ist indes kein Thema (mehr) für die SG. Marcinkowski: „Natürlich haben wir uns umgehört, aber es hat sich nichts Passendes ergeben. Und einen Mann wie Alex hätten wir im Winter ohnehin nicht bekommen.“

Und was sagt der Torjäger selbst? Bambach ist zuversichtlich: „Ich glaube daran, dass mein Ausfall kompensiert werden kann.“ Er sieht genügend Spieler im SG-Aufgebot mit großen Offensivqualitäten. nennt in diesem Zusammenhang exemplarisch Eloy Campos, Joshua Flick, Carsten Conrad und Christopher Maul. „Mit einer guten Vorbereitung wird die Mannschaft unsere Ziele weiterhin verfolgen können“, sagt Bambach. Auch aus dieser Aussage ist herauszuhören, dass die SG-Spieler in die Landesliga wollen. „Die Bezirksliga ist eine attraktive Liga mit vielen Derbys, aber als Sportler wollen wir alle das Maximum erreichen“, bestätigt Bambach und ergänzt: „Wenn wir die Vorbereitung gut durchziehen, dann sind wir auch auf einem guten Weg, dass wir die bisherigen Leistungen bestätigen können.“ Er selbst wird bis zu seinem Flug gen Afrika allerdings nicht mehr mittrainieren, sondern sich individuell fit halten.

Als größten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft sieht Bambach den aktuellen Tabellenzweiten TuS Hackenheim. „Das ist eine Mannschaft, die über Jahre zusammengewachsen ist, das merkt man auf dem Platz. Sie hat eine sehr gute Entwicklung genommen.“ Dahinter ordnet Bambach direkt den SC Idar-Oberstein II ein, wenngleich das Reserveteam derzeit hinter Hoppstädten, Hackenheim und dem TuS Mörschied Rang vier belegt: „Wir haben gegen Idar II nur sehr glücklich remis gespielt. Wenn der SC seine vielen Unentschieden abstellt und mehr Siege einfährt, kann er ganz oben angreifen.“ Auch die Mörschieder hat Bambach noch auf dem Zettel, „allerdings muss man abwarten, ob sie ihr hohes Niveau über eine ganze Saison durchziehen können“. Er wird es aus der Distanz verfolgen.

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding