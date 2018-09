Der TuS Mörschied kommt in der Fußball-Bezirksliga langsam ins Rollen. Seit vier Spielen sind die Mörschieder ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum ihre acht Punkte. Wobei: die Ausbeute hätte noch üppiger ausfallen können. Der TuS führte in Schmittweiler 3:1, musste sich am Ende aber mit einem Unentschieden zufriedengeben. „Das war ärgerlich“, sagt Martin Dawitschek. „Als Bezirksligist musst du einen Zwei-Tore-Vorsprung in den letzten fünf Minuten über die Runden bringen.“ Insgesamt ist der TuS-Trainer aber zufrieden. „Wir stabilisieren uns langsam, auch gegen gute Gegner“, sagt Dawitschek. „So kann es weitergehen.“ Im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Winterbach will er gleich nachlegen. Doch gegen diesen Gegner verlor sein Team in der Vorsaison zweimal. „Wir sind in dieser Runde besser aufgestellt und werden die richtigen taktischen Mittel einsetzen“, erläutert der Trainer, warum es diesmal mit einem Dreier klappen soll. Er schätzt die Gäste offensivstark ein, lobt auch ihr Umschaltspiel, sieht sie aber auch verwundbar in der Abwehr. „Wir müssen schauen, dass wir viel Ballbesitz haben, den Gegner laufen lassen und Tore erzielen“, sagt Dawitschek. Personell hat er keine Probleme.

Drei der vier zurückliegenden Partien hat Aufsteiger FC Hohl Idar-Oberstein verloren. „Da haben wir gegen den Ersten, Zweiten und Dritten gespielt“, erläutert Trainer Achim Seithel. „Da waren wir chancenlos. Grundsätzlich ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.