Jan Eisenhut ist in das Amt hineingerutscht. Eigentlich war Mirko Pallasch in der vorigen Saison Spielführer des VfR Baumholder II, der damals noch in der Fußball-B-Klasse antrat. Da Pallasch häufig verletzt war, musst zu Mitte der Runde eine Veränderung her. „Wir wollten wählen, haben es aber doch nicht gemacht“, sagt Eisenhut. „Irgendwie war ich dann Kapitän.“ Trainer Hans Günter Schinkel hatte ihn bestimmt. „Das war auch okay“, sagt der Spielführer. „Wenn wir gewählt hätten, wäre ich es wohl auch geworden.“

Die Qualifikation für die Aufgabe bringt der 26-Jährige auf jeden Fall mit. Er ist im Verein verwurzelt. Beim VfR hat er seine Karriere gestartet. Nach einem studienbedingten Abstecher zum SV ...

Lesezeit für diesen Artikel (387 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.