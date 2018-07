Gemeinsam mit Jonas Erbach hat Lars Flommersfeld einst ein gefürchtetes Angreiferduo in der Fußball-Landesliga gebildet. Beide gingen für die SG Guldental auf Torejagd und verschafften dem kleinen Verein im überregionalen Amateurfußball Anerkennung. Flommersfeld, der sich in der Saison 2017/18 mit 40 Treffern gemeinsam mit Jonas Schumacher den ersten Platz in der Torjägerliste gesichert hat, war bei vielen Trainern Gesprächsthema. Unter anderem bei Willi Kossligk. „Er kann mit seiner aggressiven Art Abwehrspielern Angst einflößen“, sagte der damalige Coach des VfR Kirn im Jahr 2012 über den schnellen Angreifer. Ein verbaler Ritterschlag.

Für die SG war allerdings am Ende der Saison 2012/13 Schluss in der Landesliga. Sie konnte das Niveau nicht mehr halten und stürzte bis in die A-Klasse Bad Kreuznach ab. ...

Lesezeit für diesen Artikel (417 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

