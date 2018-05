Torwart Marcel Hummernick (vorne in der Mitte) mag gar nicht so recht hinsehen, dabei ist seine Mannschaft soeben immerhin Kreismeister geworden und hat das Pokalfinale erreicht. Durch einen am Ende deutlich ausgefallenen 5:0 (1:0)-Erfolg bei der JSG Nievern (Tore durch: Tom Schwenker 2, Robin Schelenberg, Janek Schwenker 2) sicherten sich die A-Junioren des SV Diez-Freiendiez den Titel und gleichzeitig auch den Einzug ins Endspiel um den Kreispokal. Seit vielen Jahren liefert sich der 1999 er-Jahrgang vom Freiendiezer Wirt alljährlich ein spannendes Meisterschaftsduell mit der Mannschaft der JSG Hahnstätten, und in diesem Jahr hatten die A-Junioren aus der Grafenstadt mal wieder die Nase vorne.

Der neue Kreismeister SV Diez Freiendiez, hinten von links: Trainer Michael Hummernick, Spielführer Christian Wiediker, Tom Schwenker, Lukas Neidhöfer, Janek Schwenker, Conrad Müller-Zimmermann, Johannes Kreuer, Mehmet Cerkini, Bastian Gogolin und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.