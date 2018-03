Holzbach gehört zu Titelkandidaten in Neuwied

Aus unserem Archiv

Holzbach

Am Sonntag ab 11 Uhr steht in Neuwied die Futsal-Rheinlandmeisterschaft der Frauen an, ein Mitfavorit kommt aus dem Hunsrück mit dem Regionalligisten SV Holzbach. Dessen Reserve, die in der Kreisliga spielt, ist auch mit am Start, dürfte aber keine große Rolle im Zwölferfeld (drei Vierergruppen) spielen.