VfR Baumholder unantastbar: Im Finale geht es nicht nur um den Turniersieg

Aus unserem Archiv

Freisen

264 Zuschauer in der Freisener Bruchwaldhalle sahen ein ein gutes Niveau beim Hallenfußballturnier der VG Baumholder. Das lag nicht nur am souveränen Sieger, dem VfR Baumholder I, sondern an allen Teams, die durchweg ihr Spiel auf Kombinationen und Fairness auslegten. So entstanden torreiche Spiele mit einigen sehenswerten Kombinationen.